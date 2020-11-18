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KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1446 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 

18 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1446 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen vakalar -  12 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   


Yerel vakalar - 2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 249.214 

Toplam Vaka Sayısı- 1020 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 959 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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