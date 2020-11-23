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KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 2 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. 

23 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1503 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2 

Ülke dışından gelen vakalar -  2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 255.574 

Toplam Vaka Sayısı- 1503 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 996 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 52 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 42 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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