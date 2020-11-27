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KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1620 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını belirtti. 

27 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1620 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 

Ülke dışından gelen vakalar -  5 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  2 

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 260.727 

Toplam Vaka Sayısı- 1084 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1012 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 13 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 54 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 19:05
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