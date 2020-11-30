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KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu belirtti. 

30 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1593 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 

Ülke dışından gelen vakalar -  4 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  1  

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 265.005 

Toplam Vaka Sayısı- 1108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1023 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 80 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 15 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 65 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 19:45
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