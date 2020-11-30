KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu belirtti.
30 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1593
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar - 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 265.005
Toplam Vaka Sayısı- 1108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1023
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 80
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 15
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 65
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 19:45