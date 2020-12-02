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KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1384 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. 

2 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1384 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9 

Ülke dışından gelen vakalar - 3 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 6 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 13 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 267. 764 

Toplam Vaka Sayısı- 1138 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1042 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 91 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 66 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 19:50
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