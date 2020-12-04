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KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1760 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. 

4 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1760 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar - 2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 4 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 271.114 

Toplam Vaka Sayısı- 1150 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1051 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 94 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 67 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 19:13
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