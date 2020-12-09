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KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1316 olduğunu, 20 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 


8 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1316 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20 

Ülke dışından gelen vakalar - 16 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3   

Yerel vakalar - 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 279.821 

Toplam Vaka Sayısı- 1223 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1079 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 138 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 104 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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