KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2010 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
26 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2010
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 319.141
Toplam Vaka Sayısı: 1472
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1275
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 191
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 158
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: