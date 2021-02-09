KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5103 olduğunu, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandığını ,41 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 32 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

9 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5103    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17  

Yerel Vaka Sayısı: 32  

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41 

Bugün Kaybedilen Hasta: yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 447. 909 

Toplam Vaka Sayısı: 2884 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2112 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 756   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 190 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 554 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 20:09
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