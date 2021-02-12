KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4222 olduğunu, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını , 43 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

12 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4222

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 25

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 462.775

Toplam Vaka Sayısı: 3007

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 760

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 173

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 576

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 20:29