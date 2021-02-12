KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4222 olduğunu, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını , 43 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
12 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4222
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 462.775
Toplam Vaka Sayısı: 3007
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2230
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 760
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 173
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 576
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 20:29