KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısının 4847 olduğu, 16'sı yerel 21 pozitif vakaya rastlandığı ,71 kişinin taburcu edildiğini açıklandı.

5 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu ,16 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğu belirtildi.

20Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4847

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 499.505

Toplam Vaka Sayısı: 3192

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2744

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 425

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 22

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5