KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısının 4847 olduğu, 16'sı yerel 21 pozitif vakaya rastlandığı ,71  kişinin taburcu edildiğini açıklandı. 

5 kişinin daha önce tespit edilen vakanın  temaslısı  olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu ,16 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğu belirtildi.

20Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4847  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 16    

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 499.505 

Toplam Vaka Sayısı: 3192 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2744 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 425  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 22  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

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