KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 5907 olduğunu, 11'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Üstel, 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Üstel vakalardan 8 kişinin Lefkoşa,3 kişinin Girne, 2 kişinin Gazimağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
22 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5907
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 11
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 510. 078
Toplam Vaka Sayısı: 3232
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2831
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 103
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 271
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 20:06