KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 5907 olduğunu, 11'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Üstel, 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Üstel vakalardan 8 kişinin Lefkoşa,3 kişinin Girne, 2 kişinin Gazimağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

22 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5907  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 11     

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 510. 078 

Toplam Vaka Sayısı: 3232 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2831 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 103  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 271 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 20:06
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