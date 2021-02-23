KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 6592  olduğunu, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,46  kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Üstel, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 14 kişinin yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Üstel vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli - 1 / K. Kaymaklı 1 / Değirmenlik-2 / Lefkoşa Merkez -1 / Hamitköy -1 / 

Girne 
Girne Merkez -4 / Dikmen -1 / Girne Sanayi- 1/ Alsancak 2 

Gazimağusa 

Beyarmudu -1 


23 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6592 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 14      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 516.670 

Toplam Vaka Sayısı: 3248  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2877  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 347  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 19:57
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