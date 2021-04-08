KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 8023 olup, 55' i  yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55  kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 26  kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Surlariçi-9 / Gönyeli-2 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1 


Girne 

Girne Merkez-2/ Ozanköy-1/ Dikmen-1/ Pınarbaşı -1/ Çatalköy-2/ Alsancak-1/ Aşağı Girne-1 / Boğazköy-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -9 / Tuzla-1/ Çanakkale- 1 / Sakarya-6/ Maraş-1/ Kaliland-1/ Baykal-1/Mutluyaka-2 / Gülseren- 2 / Dumlupınar-2 

İskele 

Yeşilköy-1  

8 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

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Bugün Yapılan Test Sayısı: 8023 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 55 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 805. 615 

Toplam Vaka Sayısı: 4876 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4238 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77             

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3"

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 19:27
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