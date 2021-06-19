KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6580 olup, 24'ü yerel 27 pozitif vakaya 10 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.
6 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy-1 / Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Hamitköy-1
Girne
Girne Merkez- 12/ Karakum-1/ Lapta-1/ Boğaz-1
Gazimağusa
Karakol-1/ Gülseren-1
Lefke
Yeşilyurt-1
19 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6580
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 24
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.377.005
Toplam Vaka Sayısı: 7747
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7403
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 309
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 274
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 763
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3688
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.929Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 19:22