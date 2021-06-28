KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, bugünkü verileri açıkladı. Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.597 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Kızılbaş-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2 

Girne 

Girne Merkez- 4 / Lapta-2 / Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1/ Maraş-1 


İskele 

Aygün-1 


28 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.597 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1  

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 17 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.453.900 

Toplam Vaka Sayısı: 8022 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7645 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 342 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 305 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5377 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 407 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 563 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3201 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.228

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021, 19:03
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