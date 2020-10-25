Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
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YORUMLAR
5 positif vakaya rastlanan kisileri de otele garantinaya aliyorlarmi ?