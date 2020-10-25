KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 18:53