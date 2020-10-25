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KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 18:53
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YORUMLAR
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M G - 2 saat Önce

5 positif vakaya rastlanan kisileri de otele garantinaya aliyorlarmi ?

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