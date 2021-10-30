KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.599 olup, 86'sı yerel 120 pozitif vakaya rastlanmış,140 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 86 kişi ise yerel vakadır. 

20 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 2  kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

30 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.599   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 120 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33   

Yerel Vaka Sayısı: 86  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 140 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.503.010 

Toplam Vaka Sayısı: 22.421  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.097 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1238 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1186 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   265 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 634   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 435 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6191  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 74.836 

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021, 20:33
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