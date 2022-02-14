KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerim sonuçlarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.038 olup, 343 pozitif vakaya rastlanmış, 487 kişi taburcu edilmiştir.

156 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 72 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 343

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.619.630



Toplam Vaka Sayısı: 62.052

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1317

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287"

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, 19:49