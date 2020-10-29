Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1508 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1508 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı.
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