KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı...1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte ülkedeki Koronovirüs rakamlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.493 olup, 552 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 451 kişi taburcu edilmiştir.
226 kişi Lefkoşa, 90 kişi Girne, 135 kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 44 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
30 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.493
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 552
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 552
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 451
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Toplam Vaka Sayısı: 54.803
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.467
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5168
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5099
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 170
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3705
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 119931"Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 19:28