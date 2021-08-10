KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

"Toplam 20.241 test yapıldı, 106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlandı, 143 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.241 olup, 106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlanmış, 143 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından hava yolu ile, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 106 kişi ise yerel vakadır.

41 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-5 / Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ K.kaymaklı-3/ Arapahmet-1 / Yenişehir-1/ Yenicami-1/ Yenikent-3/ Dumlupınar-1/ Kızılbaş-3/ Marmara-1/ Haspolat-2/ Metehan-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-8 / Ortaköy-4 / Haspolat-3

Girne

Girne Merkez-29 / Ağırdağ-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Baykal-1/ Maraş-1

İskele

İskele Merkez-2 / Turnalar-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4 / Zümrütköy-2

10 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.241

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 129

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 106

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 143

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.111.870

Toplam Vaka Sayısı: 12.804

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.153

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1609

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1469

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3869

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 275

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 452

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2592

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.397