KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

"Toplam 16.228 test yapıldı, 233' ü yerel, 297 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 197 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.228 olup, 233' ü yerel 297 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 197 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 233 kişi ise yerel vakadır.

100 kişi Lefkoşa, 71 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.228

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 297

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62

Yerel Vaka Sayısı: 233

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 197

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.006.030

Toplam Vaka Sayısı: 27.425

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.447

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2980

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2885

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6773

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 593

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 567

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7232

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 86.204