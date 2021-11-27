KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner83
banner80

"Toplam 22.142 test yapıldı, 200'ü  yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı, 270  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.142 olup, 200'ü yerel 278 pozitif vakaya rastlanmış, 270 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 73 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 200 kişi ise yerel vakadır. 

80 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.142 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 73 

Yerel Vaka Sayısı: 200     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 270  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

banner69
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.049.535 

Toplam Vaka Sayısı: 28.100 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.876  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3126 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3028 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1533 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 556 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 528  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7350 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 87.189 

banner79
YORUM EKLE
Gönder
﻿