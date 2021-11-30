KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

"Toplam 21.350 test yapıldı, 234'ü yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı, 187 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.350 olup, 234'ü yerel 278 pozitif vakaya rastlanmış, 187 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 43 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 234 kişi ise yerel vakadır.

71 kişi Lefkoşa, 83 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 13 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

30 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.350

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 43

Yerel Vaka Sayısı: 234

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.119.172

Toplam Vaka Sayısı: 28.871

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.547

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3225

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3127

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8617

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 591

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7354

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 88.870