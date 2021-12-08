KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

"KKTC'de toplam 15.294 test yapıldı, 225'i yerel, 272 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.294 olup, 225'i yerel 272 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 347 kişi taburcu edilmiştir.
47 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 225 kişi ise yerel vakadır.
68 kişi Lefkoşa, 95 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.294
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 272
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 47
Yerel Vaka Sayısı: 225
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 347
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Toplam Vaka Sayısı: 31.063
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.920
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2991
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2890
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4935
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 528
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 510
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7083
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 93.306