KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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"KKTC'de toplam 15.294 test yapıldı, 225'i yerel, 272 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.294 olup, 225'i yerel 272 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 347 kişi taburcu edilmiştir. 

47 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 225 kişi ise yerel vakadır. 

68 kişi Lefkoşa, 95 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

8 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.294  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 272 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 47 

Yerel Vaka Sayısı: 225   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 347 

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.272.163 

Toplam Vaka Sayısı: 31.063     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.920 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2991 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2890 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4935 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 528   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 510 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7083 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 93.306

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