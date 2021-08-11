KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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"Toplam 16.484 test yapıldı, 152'si yerel 181 pozitif vakaya rastlandı, 83 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.484 olup, 152'si  yerel 181 pozitif vakaya rastlanmış, 83 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından hava yolu ile, 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır. 

49 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt , 1kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-16/ Gönyeli-12/ Haspolat-1/ Yenikent-2/ Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Ortaköy-9/ Yenişehir-2/ 

Girne 

Girne Merkez-30/ Boğazköy-2/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Bahçeli Köyü-1/ Ağırdağ-1/ Karakum-1/ Çatalköy-1/ Lapta-5 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-12/ Tatlısu-2/ Maraş-4/ Gülseren-2/ Mutluyaka-1/ Türkmenköy-1/ Surlariçi-1/ Çanakkale-1/ Köprü Köyü-1/ Korkuteli-1/ Anadolu-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1/ Yeniboğaziçi-7/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Sakarya-3 

İskele 

İskele Merkez-4/ Mehmetçik-1/ Yarköy-1/ Ziyamet-2/ 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 

Lefke 

Doğancı -1 

11 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.484     

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 181  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20 

Yerel Vaka Sayısı: 152      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 83   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.128.354  

Toplam Vaka Sayısı: 12.985  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.236  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1707 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1532  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4359    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 299   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2704 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.696

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