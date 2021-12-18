KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC.2de toplam 20.663 test yapıldı, 106'sı yerel, 147 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.663 olup, 106'sı yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 106 kişi ise yerel vakadır. 

38 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

18 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.663 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40 

Yerel Vaka Sayısı: 106 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32 

Bugün Kaybedilen Hasta:  2 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.460.649 

Toplam Vaka Sayısı: 33.041 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.357 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2561    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2467 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 125 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 345 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 580  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6050 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 98.988

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021, 21:18
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