KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de toplam 15.388 test yapıldı, 139'u yerel, 179 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.388 olup, 139'u yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi taburcu edilmiştir.
40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 139 kişi ise yerel vakadır.
44 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 30 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
22 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.388
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40
Yerel Vaka Sayısı: 139
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 250
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Toplam Vaka Sayısı: 33.672
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.239
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2302
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2232
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 133
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2263
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 402
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 352
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5690
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 100697