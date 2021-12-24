KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 17.582 test yapıldı, 134'ü yerel, 163 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 240 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.582 olup, 134'ü yerel 163 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi taburcu edilmiştir. 

29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 134 kişi ise yerel vakadır. 

45 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

24 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.582 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29 

Yerel Vaka Sayısı: 134 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.572.824 

Toplam Vaka Sayısı: 34.001    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.691 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2177 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2103   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 135 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2828  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5532  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101608

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021, 20:40
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