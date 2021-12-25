KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 19.285 test yapıldı, 154'ü yerel, 200 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 174 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.285 olup, 154' ü yerel 200 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 174 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 154 kişi ise yerel vakadır. 

72 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

25 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.285 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45 

Yerel Vaka Sayısı: 154 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 174 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.592.109 

Toplam Vaka Sayısı: 34.201  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.865 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2202 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2136  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 136  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 323 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 358 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 450 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5440 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1020

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