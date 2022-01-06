KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 20.882 test yapıldı, 1001 pozitif vakaya rastlandı, 148 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.882 olup, 1001 pozitif vakaya rastlanmış, 148 kişi taburcu edilmiştir. 

434 kişi Lefkoşa, 239 kişi Girne, 242 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.882   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1001  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 1001  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 148 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.841.585  

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Toplam Vaka Sayısı: 39.371   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.991  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5240    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5156 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3710  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 758    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 392    

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5756 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 106298 

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