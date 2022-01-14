KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 20.214 test yapıldı, 551 pozitif vakaya rastlandı, 716 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.214   olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 716  kişi taburcu edilmiştir. 

245 kişi Lefkoşa, 79 kişi Girne, 156 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 551   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611       

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Toplam Vaka Sayısı: 45.477         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 38.287  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6970     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3154  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796      

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6679       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 111485  

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022, 20:14
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