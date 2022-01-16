KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 23.527 test yapıldı, 588 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 767 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.527    olup, 588 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi  vefat etmiş, 767 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 242 kişi Lefkoşa, 145  kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 34 kişi Güzelyurt, 30  kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

16 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.527       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588      

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Yerel Vaka Sayısı: 587     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 767 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.082.832       

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Toplam Vaka Sayısı: 46.704          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.024 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6532     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6461      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 423      
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564      

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5338         

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112827    

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