KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de toplam 16.601 test yapıldı, 432 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi vefat etti, 639 kişi taburcu edildi
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.601 olup, 432 pozitif vakaya rastlanmış, 5 kişi vefat etmiş, 639 kişi taburcu edilmiştir.
192 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 152 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
7 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.601
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 432
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 432
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 639
Bugün Kaybedilen Hasta: 5
Toplam Vaka Sayısı: 58.830
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.977
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4673
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4608
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1709
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 436
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3741
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 123417Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022, 20:13