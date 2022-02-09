KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 13.341 test yapıldı, 397 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 488 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.341 olup, 397 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 488 kişi taburcu edilmiştir. 

180 kişi Lefkoşa, 88 kişi Girne, 62  kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 34  kişi İskele, 16 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.341        

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 397 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 397         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488      

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.515.185      
      
Toplam Vaka Sayısı: 59.844          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.989         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4674      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4596     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1026  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 403  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 404  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3693        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 124329 

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