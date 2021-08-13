KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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"Toplam 15.649 test yapıldı, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı, 110 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.649 olup, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 110 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 178 kişi ise yerel vakadır. 

71 kişi Lefkoşa, 66 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-14/ Alayköy-2 / Gönyeli-10/ K.Kaymaklı-9/ Akıncılar-4/ Marmara-2/ Yenişehir-3/ Kızılbaş-2/ Hamitköy-3/ Surlariçi-4/ Haspolat-2/ Kumsal-1/ Marmara-2/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5/ Metehan-1/ Yenikent-2 

Girne 

Girne Merkez-27/ Taşkent-1/ Alsancak-10/ Esentepe-3/ Tepebaşı-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Ozanköy-1/ Yukarı Girne-6/ Çatalköy-2/ Lapta-11 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-2/ Maraş-3/ Dörtyol-1/ Güvercinlik-1/ Tirmen-1/ Dumlupınar-2/ Tatlısu-3/ Beyarmudu-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1/ Karakol-1/ Vadili-2/ Surlariçi-1/ Sakarya-5 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Bağlıköy-1/ Bostancı-1 

13 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.649       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188   

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 178     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 110     

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.158.646 

Toplam Vaka Sayısı: 13.322 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.431 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1849 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1667 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 120 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3782  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 495
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 321  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2798 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.451

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