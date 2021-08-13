KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

"Toplam 15.649 test yapıldı, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı, 110 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.649 olup, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 110 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 178 kişi ise yerel vakadır.
71 kişi Lefkoşa, 66 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-14/ Alayköy-2 / Gönyeli-10/ K.Kaymaklı-9/ Akıncılar-4/ Marmara-2/ Yenişehir-3/ Kızılbaş-2/ Hamitköy-3/ Surlariçi-4/ Haspolat-2/ Kumsal-1/ Marmara-2/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5/ Metehan-1/ Yenikent-2
Girne
Girne Merkez-27/ Taşkent-1/ Alsancak-10/ Esentepe-3/ Tepebaşı-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Ozanköy-1/ Yukarı Girne-6/ Çatalköy-2/ Lapta-11
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-2/ Maraş-3/ Dörtyol-1/ Güvercinlik-1/ Tirmen-1/ Dumlupınar-2/ Tatlısu-3/ Beyarmudu-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1/ Karakol-1/ Vadili-2/ Surlariçi-1/ Sakarya-5
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
Lefke
Lefke Merkez-1/ Bağlıköy-1/ Bostancı-1
13 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.649
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 178
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 110
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.158.646
Toplam Vaka Sayısı: 13.322
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.431
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1849
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1667
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 120
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3782
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 495
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 321
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2798
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.451