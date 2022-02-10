KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 12.417 test yapıldı, 436 pozitif vakaya rastlandı, 644 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.417 olup, 436 pozitif vakaya rastlanmış, 644 kişi taburcu edilmiştir. 

155 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 138  kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 29 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

10 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.417       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 436 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 436        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 644     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.527.602     
      
Toplam Vaka Sayısı: 60.282        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.026         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4468     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4389     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1159  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 460  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 408 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3745        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 124737  

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