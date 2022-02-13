KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC’de toplam 23.813 test yapıldı, 339 pozitif vakaya rastlandı, 566 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.813 olup, 339 pozitif vakaya rastlanmış, 566 kişi taburcu edilmiştir. 

137 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

13 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.813       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 339 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 339         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 566   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.594.592     
      
Toplam Vaka Sayısı: 61.709         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.263          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4264      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4188     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3634       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125950

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