KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 22.572 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı, 450 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.572 olup, 310 pozitif vakaya rastlanmış, 450 kişi taburcu edilmiştir. 

132 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

20 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.572    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 310  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 310          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 450    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.722.207 
      
Toplam Vaka Sayısı: 64.654      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.549            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3919     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3867     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 247 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 251 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3504       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128681

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 21:13
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