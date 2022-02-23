KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 13.982 test yapıldı, 518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 391 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.982 olup, 518 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 391 kişi taburcu edilmiştir. 

200 kişi Lefkoşa, 96 kişi Girne, 158 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.982  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 518 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 518           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 391     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.780.185 
      
Toplam Vaka Sayısı: 66.150       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.818            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4145     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4100    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 189    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1458    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106   

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022, 20:04
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