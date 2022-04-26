KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner83
banner80
KKTC'de toplam 7110 test yapıldı, 170 pozitif vakaya rastlandı 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlanmıştır"

72 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 35 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 1 kişi Lefke Lefke kişi Bölgesi'ndendir.

25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7110

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 170

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.749.394

Toplam Vaka Sayısı: 93.242

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.813

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1196

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 245
YORUM EKLE
Gönder
﻿