KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 6744 test yapıldı, 75 pozitif vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6744 olup, 75 pozitif vakaya rastlanmıştır"

54 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

30 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6744

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.775.332

Toplam Vaka Sayısı: 93.626

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.428

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 965

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15

Karantinadaki Vaka Sayısı : 948

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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