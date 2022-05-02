KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KTC'de toplam 1530  test yapıldı, 51 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 1530 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

29 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt  Bölgesi'ndendir. 

2 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1530  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51     
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.780.057     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.741               

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.632                        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 876      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 864     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

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