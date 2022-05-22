KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner83
banner80

KKTC'de toplam 14.142 test yapıldı, 30 pozitif vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.142 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

22 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.142  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30          
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.964.112        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.695                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.064                                  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396              
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 390            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

YORUM EKLE
Gönder
﻿