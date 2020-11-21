KKTC'de Covid-19 pozitif vaka sayısında artış

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 10 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
21 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1322
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen vakalar - 11
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1
Yerel vakalar - 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- Yapılan Toplam Test Sayısı- 253.063
Toplam Vaka Sayısı- 1048
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 982
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-