KKTC'de en fazla yağış alan bölgeler

KKTC'de en fazla yağış alan bölgeler
banner83
banner80

Meteoroloji Dairesi, 24 saate en çok yağışın metrekare başına 16 kilogram ile Esentepe deniz kıyısına düştüğünü belirtti.

Daire’nin bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte  kaydettiği yağış ölçümlerine göre, metrekare başına  Esentepe deniz 16, Esentepe ve Kalkanlı 7, Tatlısu 5, Beyarmudu, Mallıdağ, Çamlıbel, Yeşilırmak ve Mehmetçik 4, Devlet Üretme Çiftliği, Kozanköy, Balıkesir, Lefkoşa, Serdarlı, Çayırova, Kırıkkale 3, 
Zümrütköy, Güzelyurt, Türkeli, Çayönü, Salamis, Vadili, Selvilitepe, Gazimağusa, Alsancak, Lefke, Boğaz, Ercan, İskele, Taşpınar, Sandallar ve YDÜ’ye 2 kilogram yağış düştü.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Unite Cyprus Now açıklama yaptı
Unite Cyprus Now açıklama yaptı
  1. Kıbrıs
﻿