KKTC'de günlük vaka sayısında 100'e yaklaşıldı

KKTC'de günlük vaka sayısında 100'e yaklaşıldı
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.746 olup, 84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 55 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 84 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Minareliköy-1/ Haspolat-3 / Gönyeli-3 / Taşkınköy-5 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ Metehan-1/ Lefkoşa Merkez-1 K.kaymaklı-1 

Girne 

Girne Merkez-23 / Lapta-1/ Bahçeliköy-1 / Çatalköy-2 / Alsancak-2 / Zeytinlik-2/ Ozanköy-3 / Dikmen-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Tepebaşı-1 / Edremit-1/ Çamlıbel-1/ Beylerbeyi-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1/ Tuzla-1/ İnönü-1 / Yeniboğaziçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Maraş-1/ Türkmenköy-1 / Baykal-1/ Çanakkale-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3 / Aşağı Bostancı-2 / Yukarı Bostancı-1/ Bostancı-1/ Akçay-2 

Lefke 

Yeşilyurt-2 / Yedidalga-2 

7  Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.746 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97   

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 84   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.541. 274 

Toplam Vaka Sayısı: 8601  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7921 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 641 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2682  

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 319  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 237 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2777 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.342

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021, 19:19
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