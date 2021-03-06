KKTC'de günlük vaka sayısında düşüş

Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6426 olup, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 34 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 5 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1/ Surlariçi- 1 / Değirmenlik-1/ Taşkınköy -1 /Hamitköy-1 /Cihangir-1/ K.kaymaklı-2 / Haspolat-1

Girne

Dikmen - 1 / Ozanköy- 1/ Lapta-1



6 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6426

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 578. 954

Toplam Vaka Sayısı: 3601

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3188

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 326

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 19:58