KKTC'de günlük vaka sayısında rekor!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.761olup, 110'u yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 16 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 110 kişi ise yerel vakadır.

40 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3 / Kızılbaş-6 / Hamitköy-4 / Taşkınköy-2 / Marmara-1/ Dereboyu-2 / Demirhan-1/ Gökhan-1 / K.kaymaklı-3 / Gönyeli-8 / Değirmenlik-1/ Köşklüçiftlik-4 / Surlariçi-3 / Göçmenköy-1

Girne

Girne Merkez-24 / Lapta-3 / Karaman-1/ Pınarbaşı-1/ Alsancak-7 / Çatalköy-3 / Yukarı Girne-3/ Edremit-1/ Zeytinlik-2/ Ozanköy-1/ Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-3 / Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Baykal-3/ Karakol Bölgesi-1/ Pile-1/ Maraş-2 / Yenişehir-1/ Karekeşliler Bölgesi-1/ Türkmenköy-3

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4/ Aşağı Bostancı-1

İskele

Mersinlik-1

8 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.761

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20

Yerel Vaka Sayısı: 110

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.555.035

Toplam Vaka Sayısı: 8734

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7941

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 758

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 651

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 60

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3763

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 449

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2755

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.791