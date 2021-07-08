KKTC'de günlük vaka sayısında rekor!

KKTC'de günlük vaka sayısında rekor!
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.761olup, 110'u yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 16 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 110 kişi ise yerel vakadır. 

40 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-3 / Kızılbaş-6 / Hamitköy-4 / Taşkınköy-2 / Marmara-1/ Dereboyu-2 / Demirhan-1/ Gökhan-1 / K.kaymaklı-3 / Gönyeli-8 / Değirmenlik-1/ Köşklüçiftlik-4 / Surlariçi-3 / Göçmenköy-1 

Girne 

Girne Merkez-24 / Lapta-3 / Karaman-1/ Pınarbaşı-1/ Alsancak-7 / Çatalköy-3 / Yukarı Girne-3/ Edremit-1/ Zeytinlik-2/ Ozanköy-1/ Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-3 / Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1/ Baykal-3/ Karakol Bölgesi-1/ Pile-1/ Maraş-2 / Yenişehir-1/ Karekeşliler Bölgesi-1/ Türkmenköy-3 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-4/  Aşağı Bostancı-1 

İskele 

Mersinlik-1 

8 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.761 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133    

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20 

Yerel Vaka Sayısı: 110   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.555.035 

Toplam Vaka Sayısı: 8734 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7941 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 758 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 651 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 60 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3763  

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 449 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2755 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.791

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